اهدای بیش از ۲ هزار نسخه کتاب به کتابخانههای عمومی کشور
دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲ هزار و ۲۰۹ نسخه کتاب به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون تومان به کتابخانههای عمومی کشور اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای تعاملات بین سازمانی و با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تقویت منابع مطالعاتی کتابخانهها، غنای محتوایی قفسههای مطالعه و افزایش دسترسی اعضا به آثار ارزشمند حوزههای گوناگون علمی و فرهنگی، دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعداد ۲۳۰ عنوان کتاب (۲ هزار و ۲۰۹ نسخه) به ارزش ۸۶۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، برای توزیع در کتابخانههای عمومی کشور اهدا کرد.
کتابهای این مجموعه اهدایی در موضوعات متنوع و بهویژه ادبیات و علوم انسانی است.