اهدای بیش از ۲ هزار نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی کشور

دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲ هزار و ۲۰۹ نسخه کتاب به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون تومان به کتابخانه‌های عمومی کشور اهدا کرد.