به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار نهایی هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کبدی کشور که به میزبانی اردبیل برگزار شد، خراسان رضوی با نتیجه ۳۳ _ ۳۱ تهران را شکست داد و قهرمان شد. تهران عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد. تیم‌های گلستان و البرز هم به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کبدی دختر کشور با حضور ۲۴ تیم به میزبانی استان اردبیل (سالن ورزشی حسین رضازاده) برگزار شد.