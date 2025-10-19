قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی بر ضرورت هم‌افزایی میان پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و معاونت میراث‌فرهنگی و نهضت بزرگ آموزشی برای ارتقای سواد میراثی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دارابی در نشست مشترک مدیران پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با مدیران معاونت میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: در معاونت میراث، نیاز گسترده‌ای به همکاری با پژوهشگاه در حوزه آموزش داریم و این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز نهضت بزرگ آموزشی برای ارتقای سواد میراثی در کشور باشد.

او افزود: ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان کارشناسان پژوهشگاه و کارشناسان معاونت میراث، گسترش همکاری‌های علمی با دیگر کشور‌ها و حضور فعال اعضای پژوهشگاه در شورا‌های راهبردی از مهم‌ترین محور‌های این همکاری است.

دارابی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: ده‌ها پرونده رزرو برای ثبت جهانی داریم که تدوین آنها نیازمند مشارکت اعضای هیئت علمی پژوهشگاه است. همچنین معرفی استاد برای برگزاری دوره‌های آموزشی، مشارکت در مرمت‌ها و کاوش‌ها، تدوین و انتشار دانشنامه‌ها، اطلس‌ها و کتاب‌های تخصصی، و همکاری در تهیه طرح‌های محتوایی برای موزه‌ها از جمله برنامه‌های مشترک پیش‌بینی‌شده است.

او بر ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی ماهانه، فصلی و سالانه و راه‌اندازی مرکز جامع اسناد در حوزه گردشگری توسط پژوهشگاه تأکید کرد.

در ادامه این نشست، محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، گفت: پژوهشگاه به‌عنوان بازوی فکری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عمل می‌کند و آمادگی کامل برای همکاری در تمام حوزه‌ها را دارد.

او با اشاره به فعالیت‌های پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری افزود: تهیه طرح‌های پژوهشی، تدوین مقالات علمی و انتشار آنها در مجلات معتبر، انجام کاوش‌ها، گمانه‌زنی‌ها و تدقیق حریم از جمله مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه است.

در ادامه این نشست، مدیران پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و مدیران معاونت میراث‌فرهنگی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و کارگروه مشترکی برای اجرای سرفصل‌های مشترک و زمانبندی آنها تشکیل شد.