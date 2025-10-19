امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه، در حراج شماره ۱۳۰ مرکز مبادله ایران، ۲۱ کیلوگرم به ارزش بیش از ۳۰۹ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه، در حراج شماره ۱۳۰ مرکز مبادله ایران، ۲۱ کیلوگرم به ارزش بیش از ۳۰۹ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت؛ میانگین قیمت این حجم معاملات، ۱۴ میلیارد و ۷۳۷ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد ثبت شد. خریداران در این بازار، فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا هستند.

با معامله ۲۱ کیلوگرم شمش طلا در ۲۷ مهرماه، حجم کل معاملات شمش مرکز مبادله ایران برای سال جاری به ۲۵۱۶ کیلوگرم رسید.

از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۳ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۵۱۶ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۴.۷ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.