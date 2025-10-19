نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس در بازدید از شهرک صنعتی خیرآباد پیگیر میزان توسعه و بهبود زیرساخت‌های آن شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه صنعتگران و تولیدکنندگان، صنعتگران شهرک صنعتی خیرآباد درخواست‌هایی درباره توسعه این فاز مطرح کردند که در همین راستا بازدیدی از این شهرک صورت گرفت.

سید محمد جمالیان افزود: مهم‌ترین درخواست صنعتگران، بهبود راه دسترسی به این شهرک بود که طبق قرارداد منعقد شده، این مسیر ظرف ۸ تا ۱۰ ماه آینده اصلاح و تکمیل خواهد شد.

او ابراز داشت: مقرر شد صنایع مستقر در این شهرک یک مسیر دسترسی جداگانه به جاده فرودگاه داشته باشند که پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

جمالیان گفت: دیگر مطالبات شامل رفع مشکلات فاضلاب و استفاده از پساب بود که قرارداد مربوطه منعقد شده و وعده داده شده است که این پروژه تا اردیبهشت ماه به بهره‌برداری برسد. همچنین قرارداد‌های مرتبط با تأمین انرژی، گاز، آب و برق نیز امضا شده و ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده اجرایی خواهد شد.

او افزود: پل روگذر ورودی این شهرک نیز یکی از مطالبات قدیمی است که بررسی‌ها نشان داد با بودجه استانی امکان اجرای آن وجود ندارد و باید بودجه ملی برای آن اختصاص یابد که پیگیری آن در سطح ملی انجام خواهد شد.