ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در فراخوانی جدید اعلام کرد از طرحهای تولید نمونه اولیه (Prototype) با رویکرد حل مسائل واقعی کشور و قابلیت تجاریسازی، بهصورت مادی و معنوی حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتهای فناور، استارتاپها، تیمهای دانشگاهی با هدف تبدیل ایدههای فناورانه به محصولات قابل عرضه در بازار و تقویت زیستبوم نوآوری شناختی کشور میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
مراکز علمی، تخصصی و شرکتهای فناور میتوانند پیشنهادات خود در تمامی حوزههای علوم و فناوریهای شناختی از جمله تحریک فراجمجمه، تحریک داخل جمجمهای، تحریک عمقی، سلول بنیادی، اپتوژنتیک، نوروانفورماتیک و دارورسانی را برای بهرهمندی از چتر حمایتی ارائه دهند.
طرح باید دارای مبنای علمی و فناوری شناختی مشخص همراه با ارائه مدارک فنی بوده، همچنین نمونه مفهومی یا مستندات پژوهشی پیشین الزامی است، مجری طرح میتواند شرکت فناور، استارتاپ یا تیم دانشگاهی و پروژه باید در مرحله توسعه نمونه اولیه قابل آزمایش باشد.
متقاضیان میتوانند طرحهای خود را در قالب فرم پیشنهاده تا تاریخ ۱۵ آبانماه به وبسایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به پیامرسان بله @cogc_ecosystem مراجعه کنند.