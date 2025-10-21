به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یعقوب اندامی افزود: در حال حاضر افزایش قابل‌توجهی در موارد ابتلا به آنفلوآنزا در استان همدان و کشور مشاهده نمی‌شود و سهم این بیماری از کل موارد بیماری‌های تنفسی کمتر از یک درصد است.

او تاکید کرد: بیشترین سهم ابتلا مربوط به ویروس کرونا با حدود هفت تا هشت درصد بوده و پس از آن، ویروس‌های سرماخوردگی معمولی و سایر عوامل عفونت‌های حاد تنفسی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی همدان، با اشاره به اهمیت واکسیناسیون علیه آنفلوآنزا، تصریح کرد: واکسن آنفلوآنزا تنها در برابر چهار نوع ویروس اصلی این بیماری ایمنی ایجاد می‌کند و هرچند نمی‌تواند از ابتلا به کرونا یا سایر سرماخوردگی‌ها جلوگیری کند، اما سبب کاهش شدت علائم، جلوگیری از بستری و کاهش موارد مرگ‌ومیر ناشی از بیماری می‌شود.

اندامی گفت: بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا از اواخر شهریور تا مهرماه است، با این حال تزریق آن تا اردیبهشت‌ماه نیز همچنان مؤثر خواهد بود، زیرا ویروس آنفلوآنزا معمولاً تا اوایل بهار در جامعه در گردش است.

او با تأکید بر رعایت توصیه‌های بهداشتی، افزود: استفاده از ماسک در اماکن شلوغ، رعایت فاصله فیزیکی و واکسیناسیون گروه‌های در معرض خطر به‌ویژه سالمندان و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از شیوع بیماری‌های ویروسی در فصل سرد سال است.