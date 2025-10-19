جشنواره تئاتر کودک و نوجوان استان تهران به میزبانی شهرستان قرچک با استقبال پر شور کودکان و نوجوانان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین جشنواره کودک و نوجوان استان تهرانافتتاحیه نخستین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان استان تهران به میزبانی شهرستان قرچک با استقبال پر شور کودکان و نوجوانان برگزار شدکه از ۳۳ اثر راه‌یافته از شهرستان های استان تهران ۹ اثر به مرحله رقابت ورود پیدا کرده اند که از امروز اجراها در ۳ سانس در کتابخانه ولایت اجرا خواهد شد.

اختتامیه این جشنواره سی ام مهرماه در محل کتابخانه ولایت شهرستان قرچک برگزار میشود.