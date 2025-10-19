به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با اعلام علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، این همکاری‌ها زمینۀ تسهیل واردات و تأمین کالاهای اساسی، به‌ویژه در بخش کشاورزی را فراهم می‌سازد.

معاون ارزی بانک مرکزی همچنین از احتمال اضافه شدن بانک سوم روسی به این جمع خبر داد.

ال‌سی ابزاری است که بانک‌های یک کشور به‌وسیلۀ آن پرداخت مالی در معاملات تجاری با کشورهای دیگر را تضمین می‌کنند. در زمینه تمام معاملات واردات و صادرات کالا برپایه معاملات بانکی و از طریق ضمانت نامه‌های بانکی صورت می‌گیرد که برای تجار ارزان تر تمام شده و بانک به عنوان وکیل تاجران از کالا و سرمایه طرفین حفاظت می کند.

پیشتر، در سال گذشته بانک «vtb» روسیه، اقدام به ایجاد شعبه بانکی در تهران برای شکل‌گیری تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی ایرانی کرده بود.