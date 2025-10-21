پخش زنده
امروز: -
پایانه فرآوری پسته فیروزآباد با ظرفیت بیش از ۳۰۰ تن در سال به باغداران خدمات رسانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول صنایع غذایی و تبدیلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد گفت: پایانه فرآوری پسته این شهرستان با ظرفیت بیش از ۳۰۰ تن در سال با هدف تکمیل زنجیره تولید، کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول در حال خدمات دهی به باغداران منطقه است.
ناصر اسلامی مقدم افزود: فرآوری محصول در داخل شهرستان به کاهش هزینههای حمل و نقل و افزایش ارزش افزوده برای باغداران منجر میشود و کیفیت نهایی پسته برای عرضه به بازارهای ملی و بینالمللی را تضمین میکند.
وی بیان کرد: کشاورزان این شهرستان از ۳۴۰ هکتار باغهای خود که حدود ۱۵۵ هکتار آن بارور است حدود ۲۱۰ تن پسته برداشت کردند.
شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.