به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، بانک مرکزی مصوبات سی و پنجمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد که بر مبنای آن، مهلت مصالحه ریالی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که پیش تر، ۳۱ شهریورماه اعلام شده بود، تا ۳۰ آذرماه تمدید شد.

همچنین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی که قرارداد و همچنین کوتاژ‌های صادراتی کالا‌ها و تجهیزات مورد استفاده در آن توسط کمیته ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی تایید گردد، به یکسال افزایش می‌یابد.

در عین حال مهلت رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات که نسبت به رفع تعهد ارزی خود تا تاریخ ۳۱ شهریورماه اقدام نموده‌اند، مشمول بهره مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

کارگروه با معرفی صادرکنندگان دارای تعهد منقضی شده بیش از سه میلیون یورو که تعهدات ایفانشده ایشان کمتر از ده درصد می‌باشد، موافقت نموده و مقرر گردید اطلاعات صادرکنندگان دارای تعهد منقضی شده بیش از سه میلیون یورو به دستگاه‌های عضو کارگروه جهت تحلیل و بررسی و اعلام نظر ارسال گردد.