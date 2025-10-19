پخش زنده
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع مجالس آسیایی در ژنو بر ضرورت تقویت همگرایی و همبستگی میان کشورهای عضو تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر یکشنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۴) در نشست مجمع مجالس آسیایی (APA) که در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) در ژنو برگزار شد، اظهار داشت: «مجمع مجالس آسیایی بهعنوان نهادی با ظرفیتهای منحصربهفرد میتواند همبستگی میان کشورهای عضو را بهطور ملموس نمایان سازد و در مواجهه با چالشهای مشترک منطقهای و جهانی، تصمیمات هماهنگ و مؤثری اتخاذ کند.»
نماینده ایران در این نشست تأکید کرد: «با توجه به تحولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و محیطزیستی که مرزها و امنیت ملی کشورها را به چالش میکشند، همبستگی میان کشورهای آسیایی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.» وی همچنین یادآور شد: «آنچه در غزه گذشت صرفاً یک منازعه سیاسی نیست، بلکه تراژدی انسانی و اخلاقی است که اصول بنیادین حقوق بینالملل را به چالش کشیده است. در چنین شرایطی، کشورهای آسیایی نمیتوانند نظارهگر باشند.»
حاجیبابایی در ادامه تصریح کرد: «مجمع مجالس آسیایی میتواند نقش راهبردی خود را در سه سطح کلان “توسعه سیاستگذاری مشترک” با هدف تقویت همگرایی اقتصادی و زیرساختی، “تحکیم صلح و امنیت در آسیا و خاورمیانه” و “تقویت همبستگی و ظرفیت قانونی نهادهای پارلمانی” ایفا کند. بحران مهاجرت ناشی از جنگها و تغییرات اقلیمی که امنیت انسانی و ثبات منطقهای را در آسیا تهدید میکند، و تهدیدات اقتصادی و محیطزیستی ناشی از سوءمدیریت منابع و تحریمهای یکجانبه، تنها از مسیر همکاری پارلمانی قابل مهار است.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در پایان تأکید کرد: «قاره آسیا نقطه مشترک همه ما، گذشته و آینده ماست. پایهگذاری یک پارلمان آسیایی جامع بهترین مسیر برای آینده است و این مجمع باید از ظرفیتهای دیپلماتیک خود و کشورهای عضو حداکثر بهره را ببرد تا صلح، امنیت، رفاه و حقوق انسانی در آسیا تضمین شود.»