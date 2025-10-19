پخش زنده
مدیر گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان یزد: بیماری سل هنوز هم در تمام استانهای کشور مشاهده میشود و یکی از اولویتهای مهم نظام سلامت به شمار میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مینوسپهر با بیان اینکه برخلاف تصور عموم، سل یک بیماری کاملاً قابل درمان است، افزود: پس از شروع درمان دارویی، احتمال انتقال بیماری به دیگران بهطور قابل توجهی کاهش مییابد.
وی سرفه بیش از دو هفته را از مهمترین علائم ابتلا به سل ریوی دانست و تأکید کرد: از شهروندان تقاضا داریم در صورت داشتن این علامت، به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند.
مدیر گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان یادآور شد: تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بیماری سل در سراسر کشور به صورت رایگان ارائه میشود.