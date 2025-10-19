پخش زنده
زنگ آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش در سالن شهید مدافع حرم رسول خلیلی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد فتحی فرماندار شهرستان فامنین در این آیین با تأکید بر اینکه ورزش نباید محدود به قشر خاصی باشد، بلکه باید به عنوان یک سبک زندگی برای مقابله با بیماریهای مزمن ناشی از کم تحرکی ترویج شود.
فتحی افزود: ورزش به عنوان عاملی برای ایجاد همدلی، دوری از آسیبهای اجتماعی و تقویت روحیه کار تیمی و نظمپذیری معرفی میشود.
فرماندار فامنین با تأکید بر همکاری بین بخشی بین ادارات افزود: توسعه ورزش وظیفهای مشترک میان آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، شهرداریها و بخش خصوصی است که بایستی در شهرستان به این مسئله توجه ویژه شود.
همچنین جمعی از ورزشکاران باستانیکار با اجرای حرکات زورخانهای، این مراسم را مزین کردند و بر اهمیت احیای فرهنگ پهلوانی و ورزشهای سنتی تأکید شد.