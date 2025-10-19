به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۲ هزار و ۶۰۰ تن گوشت سفید در این شهرستان تولید شد.

عبدالعلی مرادی افزود: شهرستان فیروزآباد با دارا بودن ۱۷ واحد تولیدی پرورش مرغ گوشتی فعال و ظرفیت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه مرغ در سال، یکی از قطب‌های تولید گوشت سفید در استان فارس است.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.