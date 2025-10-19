به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود و مسابقات والیبال ساحلی از ۲۸ مهر یعنی دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی آغاز می‌شود و تا ۴ آبان پیگیری خواهد شد.

قرعه‌کشی این مسابقات امروز (یکشنبه ۲۷ مهر) با حضور ۱۲ تیم در منامه برگزار شد و تیم والیبال ساحلی ایران حریفان مرحله مقدماتی خود را شناخت.

بر این اساس مسابقات مرحله مقدماتی در دو گروه زیر برگزار می‌شود:

گروه A: ایران، چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان

گروه B: بحرین، تایلند، قطر، اندونزی، سری‌لانکا و مالدیو

ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران در این رقابت‌ها هستند که صابر هوشمند به عنوان سرمربی و حامد نژداغی به عنوان سرپرست آنها را همراهی می‌کنند.

مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی جوانان عصر‌ها در دو گروه جنسیتی و در ساحل سما بی (SAMA BAY) برگزار می‌شود.