چین آمریکا را به حملات سایبری و جاسوسی متهم کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ وزارت امنیت چین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: حملات سایبری و اقدامات جاسوسی امریکا علیه این کشور را شناسایی کرده است. به گفته این وزارتخانه هدف حملات "مرکز ملی زمان" بوده است.

در بیانیه‌ای که در حساب رسمی این وزارتخانه منتشر شده، آمده است که آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) مدت زمانی طولانی حملاتی را علیه "مرکز ملی زمان" در شهر "شی‌آن" واقع در شمال غربی چین انجام داده است.

طبق این بیانیه، شواهدی از سرقت داده‌ها و اطلاعات کاربری دیده شده که تاریخ آنها به سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد.

وزارت امنیت چین همچنین عنوان کرده از این داده‌ها برای جاسوسی از تلفن‌های همراه کارکنان و سیستم‌های شبکه‌ای این مرکز استفاده شده است.