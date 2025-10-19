پخش زنده
استاندار خراسان شمالی گفت: استاندارد باید به یک ارزش اجتماعی و اقتصادی در جامعه تبدیل شود تا زمینه رشد تولید و افزایش صادرات فراهم گردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در استان گفت: نقش استاندارد در همه ارکان جامعه بسیار گسترده و فراگیر است و باید در همه بخشها، از جمله عرصههای سیاسی، رعایت شود.
وی در این مراسم بر اهمیت رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت تولیدات تأکید کرد و بیان داشت: برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی ناگزیر به تولید محصولات با کیفیت هستیم و این امر نیازمند بهرهمندی از متخصصان متعهد و نظارت مستمر بر کیفیت تولیدات است.
همچنین، مدیرکل استاندارد استان ابراز امیدواری کرد که با تأمین تجهیزات متناسب با استانداردسازی محصولات و افزایش نظارت دقیق بر فرآیند تولید، رتبه استان خراسان شمالی در حوزه استانداردسازی و کیفیسازی محصولات ارتقا یابد.
در این مراسم از دوازده شرکت تولیدی که در زمینه استانداردسازی محصولات خود موفق عمل کردهاند، مورد تقدیر قرار گرفتند.