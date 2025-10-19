دختران ورزشکار خراسان رضوی موفق به کسب عناوین برتر المپیاد استعدادهای برتر دو و میدانی کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر دو و میدانی دختران کشور، گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، با حضور ۲۴۶ ورزشکار از استان‌ های سراسر کشور در ورزشگاه کریم‌ آباد گرگان برگزار شد.

در این رقابت‌ ها، ورزشکاران دختر خراسان رضوی در چند ماده موفق به کسب عناوین برتر شدند و بار دیگر توانمندی استعدادهای استان را در سطح ملی به نمایش گذاشتند.

در ماده پرش طول، ریحانه عطایی با رکورد ۴ متر و ۹۶ سانتی‌ متر در جایگاه دوم کشور ایستاد و نشان نقره را از آن خود کرد.

در ماده پرتاب دیسک نیز الینا آهنچی با پرتابی به طول ۲۸ متر و ۳۱ سانتی‌ متر عنوان سوم کشور را به‌ دست آورد.

همچنین در ماده پرتاب وزنه، آتوسا نکویی با رکورد ۱۰ متر و ۸۷ سانتی‌ متر موفق به کسب مدال برنز شد.

در رقابت‌ های ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، تیم خراسان رضوی با ترکیب یاسمین جعفرزاده، نیکو نوعی، ستایش یوسفی و نازنین زهرا خرسند با زمان ۵۸ ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه در جایگاه سوم کشور قرار گرفت.

این رقابت‌ ها در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد و در پایان، تیم‌ های فارس، تهران و گلستان به‌ ترتیب مقام‌ های اول تا سوم تیمی را کسب کردند.