تیم جوانان شاهین خزر رودسر و ملوان بندرانزلی به مرحله بعدی رقابتهای لیگ جوانان باشگاههای ساحلی کشور راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در مرحله نخست گروه نخست لیگ جوانان فوتبال ساحلی باشگاههای کشور شاهین خزر رودسر، ملوان بندرانزلی و شیبا البرز در سه روز، به میزبانی رودسر با یکدیگر رقابت کردند که در پایان شاهینیها با برتری مقابل ملوان بندرانزلی و شیبای البرز و با ۶ امتیاز در صدر جدول این گروه قرار گرفت.
ملوان بندرانزلی نیز با برتری مقابل شیبای البرز با ۳ امتیاز در جایگاه دوم این گروه ایستاد و در نهایت دو تیم گیلانی به مرحله بعدی این رقابتها که با حضور ۱۲ تیم برگزار میشود صعود کردند.