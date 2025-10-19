مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: هفدهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری با حضور جمعی از کارگران و فعالان حوزه تولید در ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «علی رشیدی» مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام اظهار داشت: این مسابقات با حضور ۷۰ نفر و با هدف توسعه و تعمیق معارف اسلامی در میان قشر کار و تولید برگزار شد و فضایی معنوی و آموزشی برای شرکتکنندگان فراهم کرد.
وی افزود: برگزاری چنین برنامههایی میتواند انس با قرآن و تقویت ارزشهای اخلاقی را در محیطهای کاری افزایش دهد.