رئیس مرکز آموزش محیط زیست گفت:گردهمایی مدیران و روسای آموزش به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد مدادی رییس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان با اعلام این خبر گفت: بدون شک کارکنان، کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی نقش مهمی در جهت دهی مسیر توسعه کشور دارند و شناخت عمیق آنها از مولفههای محیط زیستی، بحرانها وچالشهای پیش روی جامعه و راهکارهای پیشگیری و برون رفت از چالشها در همسو کردن مسیر توسعه با محیط زیست نقش بسیار کلیدی دارد.
وی افزود: در این راستا گردهمایی مدیران و روسای آموزش دستگاههای اجرایی با شعار «آموزش اثربخش، زیربنای حکمرانی محیط زیست» به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و حضور مقامات عالی دو دستگاه در ۲۹ مهرماه برگزار میشود تا عزم دولت را برای توسعه آموزش محیط زیستی به مدیران و کارکنان خود عملیاتی کنند.
مدادی تصریح کرد: در این نشست از سه دوره آموزش محیط زیستی مصوب برای کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی رونمایی و وارد مرحله اجرایی می شود.