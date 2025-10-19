به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛زنجان از امروز میزبان اکو: ۹ کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی گرد هم آمده‌اند

اجلاس سه‌روزه کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی و احیای جشنواره بین‌المللی غذا، از آغاز به کار کرد در این رویداد، نمایندگان کشور‌های ترکیه، آذربایجان، ایران، پاکستان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان حضور خواهند داشت تا ضمن بررسی راهکار‌های تقویت تجارت منطقه‌ای، ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان زنجان را معرفی کنند.