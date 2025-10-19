پخش زنده
اجلاس سهروزه کشورهای عضو اکو با هدف توسعه صادرات غیرنفتی از ۲۷ تا ۲۹ مهر در استان زنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛زنجان از امروز میزبان اکو: ۹ کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی گرد هم آمدهاند
اجلاس سهروزه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی و احیای جشنواره بینالمللی غذا، از آغاز به کار کرد در این رویداد، نمایندگان کشورهای ترکیه، آذربایجان، ایران، پاکستان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان حضور خواهند داشت تا ضمن بررسی راهکارهای تقویت تجارت منطقهای، ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری استان زنجان را معرفی کنند.