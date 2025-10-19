به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: "حاجیه خانم جهان جلیلی مادر شهیدان والامقام محمد و قمر جلیلی و همسر شهید والامقام علی جلیلی در شهرستان مسجدسلیمان پس از تحمل سال‌ها رنج فراق، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان و همسر شهیدش پیوست.

سید رضا حسینی افزود: شهیدان خردسال «محمد» (۳ ساله) و «قمر» (۵ ساله) و علی جلیلی فرزندان و همسر این بانوی صبور در تاریخ ۲۸ دی ماه سال ۱۳۶۵ در جریان بمباران هوایی شهرستان مسجدسلیمان توسط رژیم بعث عراق به فیض شهادت نائل آمدند.

وی ادامه داد: مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر روز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور مسئولان و مردم شهید پرور شهرستان مسجدسلیمان برگزار خواهد شد.