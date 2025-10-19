پخش زنده
آخرین وضعیت طرحهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف گردشگری، عمرانی و خدمات شهری در شهر ارومیه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی وضعیت سرمایهگذاری در شهر ارومیه عصر امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و با حضور معاونین استاندار، نمایندگان، شهردار و اعضای شورای شهر ارومیه و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت طرحها و پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از جمله گردشگری، عمرانی و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفته و مدیریت شهری ارومیه و نمایندگان دستگاههای اجرایی ضمن ارائه گزارش عملکرد، به بیان مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند.