به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دادستان شهرستان کوهرنگ گفت:مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی صمصامی موفق به شناسایی و توقیف پنج قبضه سلاح شکاری غیرمجاز از متخلفان شدند.

وی گفت:برخورد با شکارچیان غیرمجاز با قاطعیت در دستور کار نهاد‌های قضایی و انتظامی شهرستان قرار دارد.

به گفته وی؛ برای افراد بازداشت‌شده پرونده مقدماتی تشکیل و مراحل رسیدگی قانونی در حال انجام است.