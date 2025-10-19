پخش زنده
دادستان شهرستان کوهرنگ از کشف ۵قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دادستان شهرستان کوهرنگ گفت:مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی صمصامی موفق به شناسایی و توقیف پنج قبضه سلاح شکاری غیرمجاز از متخلفان شدند.
وی گفت:برخورد با شکارچیان غیرمجاز با قاطعیت در دستور کار نهادهای قضایی و انتظامی شهرستان قرار دارد.
به گفته وی؛ برای افراد بازداشتشده پرونده مقدماتی تشکیل و مراحل رسیدگی قانونی در حال انجام است.