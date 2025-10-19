پخش زنده
مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان از انجام موفقیتآمیز عملیات لایروبی و پاکسازی ریلها و نشیمنگاههای مربوط به دریچههای تعمیراتی سرریز این سد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین قلیپور با بیان این که این عملیات به منظور انجام تستها و مانورهای دورهای دریچههای سرریز انجام شد، گفت: ضمن لایروبی و پاکسازی، بازرسی ریلها نیز انجام شد.
وی ادامه داد: با توجه به این که وجود ضایعات و رسوبات مختلف، باعث تخریب تأسیسات و آببندهای دریچههای مذکور خواهد شد؛ لذا پاکسازی آن از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان خاطرنشان کرد: از آنجایی که سالیانه مقدار زیادی از ضایعات، شامل چوب درختان و رسوبات مختلف، در محل این تأسیسات انباشته میشود لزوم بازدید و اجرای عملیات پاکسازی را دوچندان میکند.