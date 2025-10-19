سخنگوی حماس اعلام کرد: دشمن صهیونیستی پایه‌گذار هرج‌ومرج در نوار غزه است و تحمل دیدن امنیت در این منطقه را ندارد و آمریکا دروغ‌هایی را که این رژیم علیه حماس تبلیغ می‌کند، می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه انصار الله، حازم قاسم در یک گفتگوی مطبوعاتی اظهار کرد: مواضع وزارت امور خارجه آمریکا درباره حمله حماس به ساکنان نوار غزه، «افترا و بی‌اساس» است.

سخنگوی حماس تصریح کرد: رژیم اشغالگر به‌طور مداوم به تحریک علیه حماس اقدام می‌کند، این در حالی است که واشنگتن روایت آن را تکرار کرده و بر جنایات تل‌آویو علیه غیرنظامیان در غزه سرپوش می‌گذارد.

حازم قاسم اشاره کرد که این جنبش دیدگاه خود را درباره اتهامات مطرح‌شده از سوی آمریکا به طرف‌های میانجی منتقل کرده است و آنان نیز درک روشنی از واقعیت‌های موجود نشان داده‌اند.

وی افزود که «تضمین‌هایی برای الزام رژیم اشغالگر به توقف تجاوزات و اجرای کامل مفاد توافق» ارائه شده است.

حازم قاسم، تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح را «نقض آشکار توافق آتش‌بس و بی‌اعتنایی به تلاش‌های واسطه‌ها» توصیف و تأکید کرد که دشمن صهیونیستی «ورود تجهیزات پیشرفته را ممنوع کرده است و در عین حال درباره تأخیر در دریافت اجساد خود سخن می‌گوید».

سخنگوی حماس با اشاره به اینکه جنبش حماس تماس‌هایی را با تشکیلات خودگردان فلسطین و گروه‌های ملی برقرار کرده است تا «موضعی واحد و فراگیر فلسطینی فراتر از پرونده‌های پیچیده» شکل گیرد، تأکید کرد که «تمامی گروه‌های فلسطینی توانایی دستیابی به رویکردی ملی در این مرحله حساس را دارند».

قاسم در پایان سخنان همچنین خواستار پیگرد عاملان جنایات جنگی در نوار غزه و محاکمه آنان در برابر عدالت بین‌المللی شد و تأکید کرد که جنبش حماس اجازه نخواهد داد هیچ نهاد یا قدرتی در جهان، هیچ‌یک از جریانات یا گروه‌های سیاسی فلسطینی را حذف کند.