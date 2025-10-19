پخش زنده
فرمانده مرزبانی خوزستان از کشف یک عدد چتری حاوی ۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در سواحل اروند رود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفید پوست گفت: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از خروج سرمایههای ملی و هرگونه قاچاق، ماموران پایگاه دریابانی آبادان روز گذشته موفق به شناسایی محل دپوی سوخت قاچاق در سواحل اروند شدند.
وی افزود: ماموران با اعزام به موقع و پاکسازی محل یک عدد چتری حاوی ۹ هزار لیتر سوخت که هدف خروج از کشور و عرضه به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس دپو شده بود کشف کردند.
فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به اینکه ارزش ریالی سوخت کشف شده بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: محموله کشف شده پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شد.
سردار سفید پوست در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق سوخت و خروج سرمایه ملی از کشور طبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت از همین رو مرزبانان خوزستان با هرگونه اقدام سودجویانه در نوار مرزی قاطعانه برخورد خواهند کرد.