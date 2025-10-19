پخش زنده
با حضور استاندار خوزستان، فعالیت یک واحد صنعتی در حوزه نفتی در استان پس از ۶ سال توقف، مجدد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی نفت در خوزستان، گفت: صنعت نفت و حوزههای وابسته به آن، از مزیتهای نسبی و وجوه مشخصه استان خوزستان محسوب میشود.
سید محمد رضا موالی زاده تاکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش افزوده در حوزه نفت، یک مأموریت بنیادین و اساسی برای استانداری خوزستان است و از هر گونه سرمایهگذاری و فعالیتی در بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی در این عرصه، تمامقد پشتیبانی میکنیم.
وی با اشاره به موالیزاده با اشاره به وجود آزمایشگاهی معتبر و مجهز در مجموعه صنعتی نفت گستر اظهار داشت: این آزمایشگاه دارای قابلیت و پتانسیل تبدیل شدن به یک مرجع معتمد برای ارائه خدمات به کل صنعت نفت کشور است.
استاندار خوزستان انعقاد تفاهمنامه همکاری میان این واحد صنعتی و مجموعه توسعه نیشکر، این همکاری را زمینهساز شکلگیری زنجیره ارزشی مکمل و ارتقای تولید داخلی دانست.
موالی زاده همچنین از برنامههای توسعۀ استان برای افزایش صادرات محصولات صنعتی خبر داد و افزود: به زودی و در فاصلۀ دو ماه آینده، نمایشگاهی از تولیدات استان خوزستان در شهر بصره عراق و متعاقب آن، اکسپوی تخصصی خوزستان در بهمنماه برگزار خواهد شد.
وی راهاندازی بازارچه مرزی مشترک با عراق و برگزاری این نمایشگاهها را فرصتی استثنایی برای عرضۀ محصولات باکیفیت و استاندارد داخلی و معرفی آنها به بازارهای بینالمللی عنوان کرد.
استاندار خوزستان در پایان، با تجلیل از دستاندرکاران احیای کارخانه نفتگستر جنوب، تصریح کرد: استانداری خوزستان با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای خود، از جمله تخصیص اعتبارات تبصره ۱۸، آمادۀ ارائه هرگونه حمایت و مساعدت برای توسعه و ارتقای این واحد صنعتی و دیگر طرحهای مرتبط با صنعت نفت است.
وی تاکید کرد: هدف نهایی ما ارتقای کیفیت تولید بر پایۀ قواعد دانشبنیان و گشودن افقهای نوین علمی و صنعتی در استان خوزستان است.
با راه اندازی مجدد این شرکت حدود ۳۰ نفر بهصورت مستقیم و حدود ۱۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم مشغول به کار می شوند.
این شرکت همچنین ظرفیت ورود به عرصه تولیدات جدیدی مانند بیوسایدها و مواد ضد خورندگی برای شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر را دارد که میتواند زمینه اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر دیگر را نیز فراهم کند.