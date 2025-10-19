فرماندار عجب شیر از جایگاه نخست عجب‌شیر در تولید گردو در آذربایجان شرقی خبر داد و زمان برگزاری جشنواره گردو را از پنجم تا هفتم آبان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،سلطانپور در شورای اداری شهرستان عجب‌شیر با اشاره به مشکلات جذب دانشجو معلمان غیربومی گفت:پذیرش غیربومی‌ها موجب کاهش سهمیه شهرستان عجب شیر و کاهش کیفیت آموزشی مدارس و مشکلات نقل و انتقالات در سال‌های آتی می‌شود و لازم است بومی‌گزینی در دانشگاه فرهنگیان تقویت شود.

وی افزود: برخی مدارس با بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز هنوز نیروی خدماتی ندارند.

وی بر استفاده از برق خورشیدی در ادارات و واحد‌های صنعتی تاکید کرد و گفت این طرح باید در بودجه دستگاه‌ها لحاظ شود.

سلطانپور بهره‌وری مدیران، افتتاح سه مدرسه جدید و اصلاح الگوی کشت با بازدهی ۱۵ برابری در گلخانه‌ها را از اولویت‌های کاری شهرستان برشمرد.

گفتنی است افزایش سهمیه بومی‌گزینی دانشگاه فرهنگیان، برگزاری جشنواره گردو و توسعه انرژی خورشیدی و گلخانه‌ای از مهمترین محور‌های مطرح شده در جلسه بود.