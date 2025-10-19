امروز: -
گرامیداشت شهدای فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در جزیره کیش

مراسم گرامیداشت ۱۳۳ شهید فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور خانواده‌های شهدا، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور و جمعی از مسئولین استانی در جزیره کیش برگزار شد.
عکاس :فاطمه یاقوتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ - ۲۲:۴۶
مراسم استقبال از ۱۳۳ خانواده شهید فراجا در کیش

