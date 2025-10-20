مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران گفت: صندوق زعفران، منحصر به‌فردترین ابزار مالی بازار سرمایه است و نمونه مشابهی در هیچ کشوری وجود ندارد؛ زیرا زعفران کالایی بومی و خاص ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، رحمان اراسته در میزگردی با موضوع برسی عملکرد صندوق‌های زعفران افزود: این اتفاق در حوزه زعفران یک اقدام بسیار جذاب و قابل توجه است که با هیچ کالایی در بورس کالا از جمله طلا و سهام قابل مقایسه نیست.

او افزود: بورس کالا از دو تا سه سال پیش به سمت تغییر ماهیت معاملات حرکت کرده و پیش از راه‌اندازی صندوق‌های طلا، صندوق زعفران را ایجاد کرد. پس از آن نیز گواهی سپرده طلا و نقره راه‌اندازی شده و اکنون بستر لازم برای گواهی سپرده در سایر محصولات کشاورزی فراهم شده است.

نادر بوالحسنی، مدیرعامل سبدگردان نوویرا، با اشاره به اهمیت اقتصادی زعفران گفت: حدود ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود که بین ۷۵ تا ۸۰ درصد آن صادر می‌گردد. زعفران کالایی خاص در حوزه کشاورزی است که حدود ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت آن قرار دارد. آبیاری و نگهداری این محصول بسیار دشوار است.

وی ادامه داد: میانگین تولید سالانه زعفران در ۱۰ سال گذشته بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ تن بوده و ارزش کل بازار آن به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. تصمیم درباره افزایش تعداد صندوق‌های زعفران بر عهده بورس کالا و سازمان بورس است، اما با توجه به ویژگی‌های خاص محصول، تعداد فعلی صندوق‌ها مناسب ارزیابی می‌شود.

احمدرضا کاظمی، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سحرخیز، در خصوص ترکیب پرتفوی صندوق‌ها گفت: حداقل ۷۰ درصد سرمایه صندوق باید در گواهی سپرده کالایی سرمایه‌گذاری شود، اما این نسبت می‌تواند بسته به استراتژی صندوق افزایش یابد. پیش از تعطیلات نوروز، این رقم در صندوق سحرخیز به بیش از ۹۰ درصد رسید.

او همچنین افزود: در دوره‌ای هستیم که محصول جدید هنوز به بازار وارد نشده و موجودی سال گذشته در حال خروج است. از آبان ماه به بعد، با افزایش تولید و مشخص شدن سطح زیرکشت، اقبال به بازار زعفران بیشتر می‌شود، قیمت‌ها شکل می‌گیرند و سرمایه‌گذاران بر اساس پیش‌بینی‌ها وارد بازار خواهند شد.