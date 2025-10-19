به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ یحیی حیدری فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت:نمایشگاه پایگاه‌های اسوه در راستای ماموریت‌های بسیج و به منظور ارائه توانمندی‌ها و فعالیت‌های پایگاه‌های بسیج در قالب قرارگاه‌های مختلف و خدمات‌رسانی به مردم برگزار شد.

سرهنگ حیدری افزود:هدف از برگزاری این نمایشگاه، نمایش دستاورد‌ها و فعالیت‌های یک ساله بسیجیان، تبادل تجربه بین پایگاه‌ها است.

وی اضافه کرد: نمایشگاه طرح اسوه فرصتی فراهم کرده تا الگو‌های ارزشمند و ایده‌ها معرفی شوند.

فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت:در این نمایشگاه ۲۵ پایگاه مقاومت بسیج شرکت کردند.