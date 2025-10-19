برپایی نمایشگاه پایگاههای اسوه در مراغه
نمایشگاه طرح اسوه بسیج با هدف معرفی فعالیتهای بسیجیان در مراغه برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ یحیی حیدری فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت:نمایشگاه پایگاههای اسوه در راستای ماموریتهای بسیج و به منظور ارائه توانمندیها و فعالیتهای پایگاههای بسیج در قالب قرارگاههای مختلف و خدماترسانی به مردم برگزار شد.
سرهنگ حیدری افزود:هدف از برگزاری این نمایشگاه، نمایش دستاوردها و فعالیتهای یک ساله بسیجیان، تبادل تجربه بین پایگاهها است.
وی اضافه کرد: نمایشگاه طرح اسوه فرصتی فراهم کرده تا الگوهای ارزشمند و ایدهها معرفی شوند.
فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت:در این نمایشگاه ۲۵ پایگاه مقاومت بسیج شرکت کردند.