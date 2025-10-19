به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،رستمی معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت:در محل گزارش شده سه نوع برنج شامل پاکستانی، هندی و ایرانی را با یکدیگر مخلوط و در کیسه‌هایی با برند ایرانی و با قیمت برنج ایرانی برای عرضه آماده می‌کردند که بازرسان گشت مشترک در محل حاضر شده و تخلف را صورتجلسه و برای فرد متخلف تشکیل پرونده دادند.

وی افزود:برنج کشف شده توقیف و در اسرع وقت به پرونده این تخلف رسیدگی خواهد شد.