طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان برای ارائه خدمات رایگان غربالگری سرطان پستان در هرمزگان آغاز شد و بانوان واجد شرایط می‌توانند پس از معرفی از مراکز جامع سلامت محل سکونت خود، از این خدمات بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون درمان دانشگاه گفت: به مناسبت هفته ملی ماموگرافی رایگان، از امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه تا روز شنبه سوم آبان‌ماه، انجام ماموگرافی رایگان برای بانوان واجد شرایط غربالگری سرطان پستان در استان هرمزگان آغاز شده است.

آرش رحیمی افزود: این خدمت با هدف اجرای برنامه ملی پیشگیری و کنترل سرطان و با هدف تشخیص زودهنگام بیماری، در چهار مرکز منتخب شامل بیمارستان شریعتی بندرعباس، بیمارستان شهدای بندرلنگه، بیمارستان فارابی بستک و بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بانوان واجد شرایط ابتدا باید از مراکز خدمات جامع سلامت یا مراکز بهداشت محل سکونت خود و در قالب نظام ارجاع به مراکز تخصصی معرفی شوند، گفت: ماموگرافی به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های تشخیص زودرس سرطان پستان، نقش بسزایی در کاهش مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری دارد و توصیه می‌شود بانوان در گروه‌های سنی هدف، از این خدمات استفاده کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر اهمیت آگاهی و غربالگری منظم، از همه بانوان دعوت کرد تا با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت و دریافت معرفی‌نامه، از فرصت ارزشمند هفته ماموگرافی رایگان استفاده کنند.