به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ، سرهنگ اکبر محمد جعفری در نشست خبری افزود: نتیجه این اقدامات برگشت آنی ۸۳ میلیارد تومان از ۹۹ میلیارد تومان مبلغ کلاهبرداری‌ شده به حساب مالباختگان است.تبلیغات پرداخت وام فوری، استخدام، برنده شدن، ابلاغیه قضائی، لینک رسید جعلی و افزایش چند برابری سرمایه را از جمله ترفند‌های مجرمان برای خالی کردن حساب افراد در فضای سایبری عنوان کرد و گفت: ۷۰ درصد از جرایم سایبری مربوط به مباحث مالی است.

وی از مسدودسازی دو هزار و ۴۵۶ کارت بانکی مورد استفاده از سوی مجرمان سایبری و زندانی کردن افراد کثیرالشاکی از طریق مقام قضایی خبر داد و گفت: برداشت غیرمجاز از حساب بانکی ۳۶ درصد و کلاهبرداری رایانه‌ای ۲۲ درصد جرایم مالی سایبری را تشکیل می‌دهند و متاسفانه به رغم اطلاع رسانی در مورد نحوه کلاهبرداری ها همچنان افراد قربانی ترفند‌های مجرمان در فضای سایبری می‌شوند.

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی به همکاری و تعامل اصحاب رسانه با پلیس فتای استان در راستای افزایش امنیت سایبری و آرامش اذهان عمومی تاکید کرد و افزود: فضای مجازی رها نشده و این فقط احساس برخی افراد است پلیس فتا بر این فضا نظارت کامل دارد و با افراد خاطی ابتدا از طریق تعامل و در گام بعدی طبق قانون برخورد می‌کند.

سرهنگ جعفری با بیان اینکه رده سنی بیشتر قربانیان سایبری ۲۵ تا ۳۵ سال است گفت: مجرمان فضای مجازی نیز در همین رده سنی قرار دارد.

وی از تماس روزانه ۳۰۰ نفر به پلیس فتای استان خبر داد و گفت: شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری آماده دریافت شکایات مردمی به صورت شبانه‌روزی در مورد جرایم سایبری است. در این راستا امسال ۴۳ هزار تماس با این مرکز صورت گرفته که از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و راهکار لازم ارائه شده است.

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی ادامه داد: بیش از ۱۵ هزار نفر نیز به صورت حضوری به پلیس فتا مراجعه کردند و چهار هزار و ۱۹۸ نفر نیز به صورت آنلاین خدمات دریافت کرده‌اند.