استاندار ایلام به‌ منظور رسیدگی بی‌واسطه به درخواست‌ها و مطالبات مردمی، امروز از طریق سامانه سامد به‌صورت مستقیم با مردم استان گفتگو خواهد کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در این برنامه که از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ ظهر برگزار می‌شود، به‌طور مستقیم پاسخگوی مشکلات، پیشنهاد‌ها و پرسش‌های شهروندان در حوزه‌های مختلف خواهد بود.

این ارتباط تلفنی در راستای تقویت ارتباط مردم و مسئولان، تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌ها انجام می‌شود.

شهروندان ایلامی می‌توانند با تماس با شماره ۱۱۱ سامانه سامد مسائل و مشکلات خود را با استاندار در میان بگذارند.