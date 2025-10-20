ارتباط مستقیم مردم ایلام با استاندار
استاندار ایلام به منظور رسیدگی بیواسطه به درخواستها و مطالبات مردمی، امروز از طریق سامانه سامد بهصورت مستقیم با مردم استان گفتگو خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در این برنامه که از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ ظهر برگزار میشود، بهطور مستقیم پاسخگوی مشکلات، پیشنهادها و پرسشهای شهروندان در حوزههای مختلف خواهد بود.
این ارتباط تلفنی در راستای تقویت ارتباط مردم و مسئولان، تسریع در روند رسیدگی به درخواستها انجام میشود.
شهروندان ایلامی میتوانند با تماس با شماره ۱۱۱ سامانه سامد مسائل و مشکلات خود را با استاندار در میان بگذارند.