حسین وفایی، ملی‌پوش اسنوکر کشورمان در نخستین دیدار خود در مرحله اصلی مسابقات آزاد ایرلند شمالی مقابل بن وولاستون از انگلیس نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی ۲۰۲۵ که از تاریخ (۲۷ مهر تا ۴ آبان ۱۴۰۴) در سالن واترفرانت شهر بلفست ایرلند شمالی در حال برگزاری است، با حضور حسین وفایی، تنها نماینده اسنوکر حرفه‌ای ایران، پیگیری شد.

حسین وفایی، ملی‌پوش اسنوکر کشورمان در نخستین دیدار خود در مرحله اصلی این رقابت‌ها، روز یکشنبه ۱۹ اکتبر (۲۷ مهرماه ۱۴۰۴) به مصاف بن وولاستون از انگلیس رفت و در پایان، با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب حریف خود شد و از ادامه حضور در مسابقات بازماند.

در این رقابت‌ها، ۶۴ بازیکن برتر تور حرفه‌ای اسنوکر جهانی حضور دارند و عنوان قهرمانی از آن کایرن ویلسون انگلیسی است که در سال ۲۰۲۴ با پیروزی ۹ بر ۳ مقابل جاد ترامپ، به مقام قهرمانی دست یافته بود.

دیگر نماینده اسنوکر حرفه‌ای ایران، امیر سرخوش نیز پیش‌تر در مرحله انتخابی این مسابقات مقابل مارکو فو شکست خورده و از صعود به مرحله اصلی بازمانده بود.