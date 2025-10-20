به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، آسیب‌های چشمی کودکان سه تا شش را ناشی از استفاده طولانی مدت از وسایل هوشمند و تلفن همراه برشمرد و گفت: کودکان باید یک نوبت در سال برای سنجش چشم به مراکز بهزیستی مراجعه کنند.

او افزود: پارسال هزار و صد کودک غربالگری شدند و بیش از صد کودک برای انجام امور پزشکی تخصصی به مراکز تخصصی ارجاع داده شدند.

سرپرست اداره بهزیستی کیش، گفت: سازمان بهزیستی طرح غربالگری کودکان را در طول سال اجرا می‌کند و در دو بازه زمانی مهر و آذر با اجرای همزمان یک پویش کشوری و استفاده از ظرفیت رسانه ملی و تبلیغات، اطلاع رسانی عمومی می‌کند.