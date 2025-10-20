پخش زنده
رئیس جمهور آمریکا گفت: نارندرا مودی نخست وزیر هند وعده داده است خرید نفت روسیه را متوقف خواهد کرد، اما اگر این اقدام صورت نگیرد تعرفههای «سنگین» بر کالاهای هندی ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ به خبرنگاران گفت: با نخست وزیر هند صحبت کرده و او گفته است که قصد ندارد به خرید نفت از روسیه ادامه بدهد.
رئیس جمهور آمریکا افزود: اگر هندیها به خرید نفت از روسیه ادامه بدهند، «همچنان باید تعرفههای سنگینی پرداخت کنند، اما آنها این را نمیخواهند.»
آمریکا مدعی است که درآمدهای نفتی روسیه صرف جنگ این کشور علیه اوکراین میشود. از همین رو، نفت روسیه به موضعی اختلافبرانگیز میان واشنگتن و دهلینو تبدیل شده و نیمی از تعرفههای ۵۰ درصدی آمریکا بر کالاهای هندی به دلیل خرید نفت از روسیه وضع شده است. هند یکی از بزرگترین خریداران نفت روسیه است.
هند چهارشنبه مدعی شده بود که مودی وعده داده که خرید نفت روسیه را متوقف کند. اما وزارت خارجه هند اعلام کرد: هیچ اطلاعی از تماس تلفنی میان مودی و ترامپ ندارد.
از سوی دیگر، یک مقام کاخ سفید پنجشنبه مدعی شد که هند خرید نفت از روسیه را به نصف کاهش داده است، اما منابع هندی اعلام کردند که هیچ کاهش فوری در خرید نفت از روسیه مشاهده نشده است.
این منابع افزودند: پالایشگاههای هندی سفارشهایی برای بارگیری نفت روسیه در ماه نوامبر ثبت شده و برخی از این محمولهها در ماه دسامبر به هند خواهند رسید. بنابراین، کاهش احتمالی واردات نفت از روسیه در ماه دسامبر یا ژانویه مشخص خواهد شد.
ارزیابیهای شرکت «کپلر» نشان میدهد که صادرات نفت روسیه به هند در ماه جاری میلادی (اکتبر) با ۲۰ درصد افزایش به ۱.۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.