معاونت صنایعدستی استان کرمانشاه با ارسال فراخوانی از هنرمندان استان کرمانشاه برای شرکت در هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایعدستی دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امین کوگانی از آغاز هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایعدستی خبر داد و گفت: این دوره با هدف شناسایی، حمایت و معرفی آثار اصیل و با کیفیت صنایعدستی استان برگزار میشود.
او افزود: مهر اصالت ملی، بهعنوان سند اعتبار و اصالت آثار صنایعدستی کشور شناخته میشود و دریافت آن زمینهساز حضور آثار هنرمندان در عرصههای ملی و بینالمللی و دریافت مهر جهانی صنایعدستی است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه گفت: هنرمندان و صنعتگران استان میتوانند تا ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ آثار خود را برای شرکت در این دوره از داوری، به معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی استان واقع در بلوار شهید بهشتی، جنب پارک شاهد تحویل دهند. داوری آثار از ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.
او تصریح کرد: این فراخوان فرصتی ارزشمند برای هنرمندان کرمانشاهی است تا ضمن ثبت و معرفی آثار خود، گامی مؤثر در مسیر جهانی شدن صنایعدستی این خطه بردارند.
کوگانی در پایان یادآور شد: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۸۳–۳۸۳۸۳۸۹۶ تماس بگیرند.
در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار هنرمند و صنعتگر در ۷۵ رشته صنایعدستی فعالیت میکنند.