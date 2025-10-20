به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزه گفت: امسال چغندرقند در سطح ۳۳۰ هکتار از مزارع شهرستان کشت شد و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۳ هزار تن محصول برداشت شود.

حسن کلیدری با بیان اینکه با هدف پایش فرآیند درصد افت و عیارسنجی، بازدید‌های مستمر و هفته‌ای تا پایان فعالیت این واحد، انجام خواهد شد، افزود: در بازدید از کارخانه قند فیروزه، مراحل نمونه برداری و عیارسنجی چغندرقند مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی ادامه داد: برای این منظور، از هر محموله رسیده به کارخانه با توجه به مقدار آن یک یا دو نمونه تصادفی گرفته شد که پس از وزن گیری و شستشو، میزان افت و عیار آن مشخص می‌شود.

او یادآور شد: کارخانه قند شهرستان از ابتدای مهر ماه شروع به کار کرده و تاکنون ۱۸۰۰ مورد خرید چغندر قند انجام داده است.

مدیر جهاد کشاورزی فیروزه گفت: محموله‌های خریده شده مربوط به سایر شهرستان‌های استان و استان‌های غربی بوده است.