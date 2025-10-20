به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه استانی اجرای طرح ملی حدنگاری اراضی کشاورزی که با حضور مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: اجرای طرح حدنگاری و سنددار شدن اراضی کشاورزی به تثبیت و شفاف سازی مالکیت و مقابله با زمین خواری کمک می کند.

وی افزود: با توجه به‌ این‌ ویژگی ها و مزیت ها، این طرح در سطح ملی و استان کرمانشاه با اهتمام و جدیت ویژه ای در حال انجام است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه عنوان کرد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته، کرمانشاه یکی از استان های پیشرو در اجرای این طرح بزرگ در سطح کشور است.

وی تصریح کرد: در شهریورماه سال ۱۴۰۲، کرمانشاه در زمینه عملکرد حدنگاری اراضی کشاورزی در رتبه ۳۱ کشوری قرار داشت که با تلاش های دکتر حسن پور مدیرکل ثبت اسناد استان و با همراهی امور اراضی استان، در پاییز امسال جایگاه کرمانشاه به رتبه سوم کشوری ارتقاء یافته است.

مهندس نجفی گفت: استان کرمانشاه بیش از ۸۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که تا کنون حدود ۶۵۰ هزار هکتار آن حدنگاری است.

وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته تاکید کرد: حدنگاری ۲۴ درصد اراضی باقی مانده نیز باید با همین شتاب دنبال شود و در سریع ترین زمان ممکن این طرح ملی تکمیل شود‌.

در این نشست گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص حدنگاری اراضی کشاورزی در استان کرمانشاه ارائه شد.

همچنین ادارات مرتبط در خصوص اقدامات انجام شده در راستای تسهیل و تسریع در صدور اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی استان کرمانشاه گزارشی را ارائه کردند‌.

بخش دیگری از این نشست به ارائه گزارش عملکرد در موضوع پاسخ استعلامات سامانه سحاک اختصاص داشت.