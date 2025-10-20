پخش زنده
مدیر امور آموزشی دانشگاه یزد، از پذیرش نهایی بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ دانشجوی جدیدالورود در سال تحصیلی جدید در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا فتوحی گفت: در سال تحصیلی جاری، از میان ۴ هزار و ۶۲۳ نفر دانشجوی پذیرفته شده در مقاطع مختلف تحصیلی، تعداد ۳ هزار و ۴۹۲ دانشجو پذیرش نهایی شده و به عنوان دانشجوی جدید وارد دانشگاه یزد شدهاند.
فتوحی با اشاره به جزئیات این آمار افزود: در مقطع دکتری تخصصی، ۲۰۷ نفر در دوره روزانه، ۴ نفر در نوبت دوم و ۷ نفر در پردیس خودگردان به تحصیل مشغول خواهند شد. در مقطع کارشناسی ارشد نیز ۷۹۵ نفر در دوره روزانه، ۱۱۴ نفر در نوبت دوم و ۲۰ نفر در پردیس خودگردان پذیرفته شدهاند. همچنین در مقطع کارشناسی، ۲ هزار و ۲۴۵ نفر در دوره روزانه و ۱۰۰ نفر در نوبت دوم ثبتنام کردهاند.
وی تأکید کرد: دانشگاه یزد با بهرهمندی از ظرفیت علمی و آموزشی خود، در سال تحصیلی جدید میزبان بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ دانشجوی جدیدالورود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خواهد بود.
مدیر امور آموزشی دانشگاه یزد در پایان افزود: برنامهریزیهای لازم برای آغاز کلاسها و ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان جدید صورت گرفته است و دانشجویان پس از ثبتنام، بلافاصله در کلاسهای درس خود حاضر شدند.