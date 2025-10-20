پخش زنده
مقاله حسنیه رحمانی زاده، پژوهشگر کیش در چهارمین کنفرانس بینالمللی معماری، مهندسی عمران، توسعه شهری، محیط زیست و افقهای هنر اسلامی ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این مقاله با عنوان فناوریهای سبز و هوش شهری در ترویج رشد پایدار شهرهای ساحلی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز ارائه شد.
مقاله با محور پژوهشی بیانیه دوم انقلاب به عنوان سند راهبری دارای هفت محور به عنوان بیانیهای مهم در تاریخ معاصر ایران محسوب میشود و تأکید بر اصلاحات ساختاری و توسعه پایدار تمرکز دارد.
ادغام فناوریهای سبز با هوش شهری برای توسعه شهرهای ساحلی تابآور و پایدار به عنوان ضرورتی مطرح میشود، مشروط به حمایت سیاستگذاری قوی و مشارکت فعال جامعه.
در چند دهه اخیر توسعه پایدار شهرهای ساحلی به یکی از بزرگترین چالشها تبدیل شده و با رشد سریع شهرنشینی و تغییرات اقلیمی نیاز به راهحلهای نوآورانه و مؤثر بیش از پیش احساس میشود.
افزایش ساختوساز کنار ساحل و سکونتگاههای انسانی اهمیت استفاده از رویکردهای خلاقانه برای حفظ تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را تقویت میکند.
فناوریهای سبز مانند سیستمهای انرژی تجدیدپذیر و زیرساختهای دوستدار طبیعت همراه با هوش شهری، راهکارهای قابل اعتماد و امیدوارکنندهای برای کاهش آسیبهای زیستمحیطی در شهرهای ساحلی ارائه میدهند.
این مقاله توسط حسنیه رحمانی زاده در چهارمین کنفرانس بینالمللی معماری، مهندسی عمران، توسعه شهری، محیط زیست و افقهای هنر اسلامی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز ارائه و پذیرش شد و در نوبت چاپ قرار گرفته است.