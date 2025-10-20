در پی وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور ازنا به اراک، دو نفر در دم جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ساعت ۱۸:۱۷ عصر یکشنبه (۲۷ مهرماه)، بر اثر برخورد شدید یک دستگاه خودروی پیکاپ با یک دستگاه تاکسی پژو در محور ازنا به اراک، حدفاصل گردنه قاقان، این حادثه مرگبار رقم خورد.

بر اساس این گزارش، در پی شدت جراحات وارده، متأسفانه یک خانم ۳۰ ساله و یک مرد ۵۵ ساله در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند.

همچنین، یک خانم ۳۱ ساله و یک مرد ۵۰ ساله نیز در این سانحه مصدوم شدند. کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از انجام اقدامات فوریت پزشکی در محل، مصدومان را جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی انتقال دادند. گفتنی است، بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های مجاور به محل اعزام شده و عملیات امداد و نجات را به انجام رساندند.