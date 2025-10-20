پخش زنده
امروز بعدازظهر و اوایل شب، ناپایداری جوی در ارتفاعات هرمزگان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت به ویژه ارتفاعات شرقی و شمالی و برخی نقاط مستعد رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای و در محدوده شهرستاهای بشاگرد، رودان و حاجی آباد تقویت نقطهای بارشها وسیلابی شدن مسیلها پیش بینی میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب با وزش بادهای جنوب غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم است.
حمزه نژاد توصیه کرد: رفت وآمد شناورها بویژه سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط صورت گیرد.
وی افزود: امروز و فردا، دما تغییر چندانی ندارد و روزهای پایانی هفته، افزایش یک تا ۲ درجهای دمای بیشینه پیش بینی میشود.