امروز بعدازظهر و اوایل شب، ناپایداری جوی در ارتفاعات هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت به ویژه ارتفاعات شرقی و شمالی و برخی نقاط مستعد رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای و در محدوده شهرستا‌های بشاگرد، رودان و حاجی آباد تقویت نقطه‌ای بارش‌ها وسیلابی شدن مسیل‌ها پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب با وزش باد‌های جنوب غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم است.

بیشتر بخوانید: کمینه و بیشینه دمای هرمزگان ۲۸ مهر ماه

حمزه نژاد توصیه کرد: رفت وآمد شناور‌ها بویژه سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط صورت گیرد.

وی افزود: امروز و فردا، دما تغییر چندانی ندارد و روز‌های پایانی هفته، افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه پیش بینی می‌شود.