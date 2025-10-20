پخش زنده
در قالب برنامه سراسری آگاهی بخشی سرطان پستان ، طرح ملی ماموگرافی رایگان در استان سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به برنامه وزارت بهداشت در راستای همسویی با ماه جهانی آگاهیبخشی سرطان پستان گفت: به همین مناسبت، تا ۳ آبانماه ۱۴۰۴، طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان را در مراکز منتخب سراسر کشور برگزار می شود.
دکتر احسان حسینزاده افزود: این خدمت در بخش تصویر برداری بیمارستان کوثر سمنان ارائه میشود و بانوانی که نسخه معتبر داشته باشند، میتوانند بدون پرداخت فرانشیز از خدمات ماموگرافی رایگان بهرهمند شوند.
ساعت ارائه خدمات در بیمارستان کوثر سمنان، واقع در ساختمان شهید رئیسی، از ساعت ۹ تا ۱۳ است .
در شاهرود هم این خدمت در بیمارستان امام حسین ارائه می شود.
هدف از اجرای این طرح، ترویج فرهنگ توجه بانوان به سلامت خود، افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان، و در نهایت کاهش بروز و مرگومیر ناشی از این بیماری در کشور است.
سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان ایران و جهان است، بر اساس آخرین آمارهای ملی، بروز خام سرطان پستان در ایران ۴۷.۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار زن است و سالانه بیش از ۱۹ هزار مورد جدید از این بیماری در کشور ثبت میشود؛ به عبارتی، روزانه بیش از ۵۰ زن و بهطور میانگین حدود دو نفر در هر ساعت با تشخیص سرطان پستان مواجه میشوند.
سرطان پستان حدود ۲۶ درصد از کل سرطانهای زنان ایرانی را تشکیل میدهد و همچنان از اصلیترین علل مرگ ناشی از سرطان در بانوان به شمار میآید. با این حال، اگر این بیماری در مراحل اولیه شناسایی شود، شانس درمان کامل آن بیش از ۹۰ درصد خواهد بود. تشخیص زودهنگام، درمان را سادهتر، کمهزینهتر و مؤثرتر میکند و میتواند از بروز عوارض جسمی و روحی شدید جلوگیری کند.
خودآزمایی پستان بهصورت ماهیانه توسط خود فرد، معاینه بالینی پستان توسط پزشک یا ماما در فواصل منظم، و انجام ماموگرافی دورهای از سن ۴۰ سالگی هر یک تا دو سال تا حدود ۷۴ سالگی، از روشهای مؤثر در شناسایی زودهنگام این بیماری هستند. ماموگرافی دقیقترین روش برای کشف تودههای کوچک پستان است؛ تودههایی که هنوز در معاینه دستی قابل لمس نیستند و شناسایی آنها در این مرحله، درمان را سریعتر و آسانتر میسازد.