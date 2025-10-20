به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در بازدید از ایستگاه راه‌آهن احمدآباد رفسنجان اعلام کرد: مطالعات فنی طرح میانبر ریلی مهریز - باغین برای ایجاد ارتباط مستقیم بین خطوط اصلی ریلی کشور آغاز شده واین ایستگاه و خط ریلی پیشنهادی، علاوه بر اینکه یک میانبر برای خطوط ریلی اصلی کشور محسوب می‌شود، نقش شاهرگ حیاتی در تردد بار از بندرعباس به مرکز کشور را ایفا خواهد کرد.

بهروز رحمانی در این بازدید با اشاره به مزایای حمل‌ونقل ریلی افزود: قطارها به دلیل مصرف کم سوخت، ایمنی بالاتر و کاهش تصادفات جاده‌ای، گزینه‌ای بسیار کارآمد برای حمل کالا هستند و این طرح می‌تواند به‌طور چشمگیری ترافیک سنگین کامیون‌ها را از جاده‌های منطقه کاسته و ایمنی جاده‌ها را افزایش دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، مشاور مربوط در حال انجام مطالعات فنی و اقتصادی این طرح است که این فرآیند حدود سه تا چهار ماه طول خواهد کشید و در صورت توجیه فنی و اقتصادی، گزارش نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد تا در قانون بودجه سال آینده در چارچوب ماده ۲۳ درج شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان هم با بیان اینکه این خط ریلی ورودی اصلی استان کرمان از سمت یزد خواهد بود، گفت: مسیر پیشنهادی از مهریز وارد شهرستان انار شده، از رفسنجان عبور کرده و از ایستگاه احمدآباد رفسنجان به سمت باغین و کرمان ادامه می‌یابد. این مسیر می‌تواند بخش عمده‌ای از بارهای کالایی که امروزه از جاده‌ها عبور می‌کنند را به ریل منتقل کند.

سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی افزود: این انتقال نه‌تنها تصادفات و تلفات جاده‌ای را کاهش می‌دهد، بلکه مصرف سوخت را بهینه کرده و سرعت تردد کالا را افزایش می‌دهد.